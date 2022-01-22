Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü.
İddiaya göre, Metin Yılmaz, Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerini aradı.
Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz