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Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

22.01.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü.

İddiaya göre, Metin Yılmaz, Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerini aradı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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