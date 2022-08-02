Ordu'da bir kişi, eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde bir araya gelen Z.Ö ile eski erkek arkadaşı E.Ö, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ö, E.Ö'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen E.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.Ö'nün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

