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Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin çatısında ölü bulundu

07.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin çatısında ölü bulundu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

Bu sırada fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında Yağızoğlu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Tuncay Yağızoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olayın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ceset üzerinde yaptığı incelemede, şahsın kafasında açık yara olduğu tespit edildi.

Tuncay Yağızoğlu'nun yaban hayvanı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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