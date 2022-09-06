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Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü

06.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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