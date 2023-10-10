YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandı

Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandı

10.10.2023 14:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta, 6 Ekim'de işe gitmek üzere evinden ayrılan Necati Balcı'ya (49), seyir halindeki motosikletten ateş açılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Polis, adreslerini tespit ettikleri şüpheliler D.K. ve B.S. ile onlara yardım eden M.Y, A.K, C.Ö. ile M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayda yaralanan Necati Balcı'nın Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da 9 aylık uyuşturucu ile mücadele bilançosu açıklandı:Afyonkarahisar’da 9 aylık uyuşturucu ile mücadele bilançosu açıklandı:
Çoban arazide ölü bulunduÇoban arazide ölü bulundu
Kilis’te darp edilip tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulunduKilis’te darp edilip tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye

Ordu Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:21
İkindi
15:30
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Salı

Derman eczanesi
Fatsa
Hayat eczanesi
Aybasti
Öztekin eczanesi
Golkoy
Sifa eczanesi
Korgan
Aydin eczanesi
Altinordu
Ibnisina eczanesi
Altinordu
Karadeniz eczanesi
Persembe
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.