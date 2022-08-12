Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde 10 Ağustos Çarşamba günü Y.B'yi bıçaklayan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Y.B'nin Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Liseler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Y.B'yi (66) bıçakla yaralayan N.K. gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz