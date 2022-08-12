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Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

12.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde 10 Ağustos Çarşamba günü Y.B'yi bıçaklayan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Y.B'nin Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Liseler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Y.B'yi (66) bıçakla yaralayan N.K. gözaltına alınmıştı.

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