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Ordu’da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 12.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tüfekle vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Bolaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Galip’in (70) tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan M.T.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Fatsa Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi.
Dün Bolaman Mahallesi’nde M.T, tartıştığı Cihan Galib’i tüfekle ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası kaçan zanlı, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bir bahçede bulunarak gözaltına alınmıştı.

Ordu’da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

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