Ordu'da bir yaylada devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı bir yaylada devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Bülent Kovan yönetimindeki 52 AY 875 plakalı minibüs, ilçenin 2 bin rakımlı Çambaşı yaylasının Turnalık mevkisinde kontrolden çıkararak devrildi.

Kazada, sürücü Kovan'ın yanı sıra aynı araçtaki Hasan, Zeynep, Ömer Asaf, Hasan Yılmaz ve Zeynep Nur Şener yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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