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Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

05.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı.

İlçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde serinlemek için denize giren İsmail Ocak (17), boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve can kurtaran ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan Ocak, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Ocak'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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