YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

08.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından kaçan Muhammer G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katında yaşayan Muhammer G. (47) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yeliz G'nin (32) cenazesi, yakınları tarafından Ortaköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından kadının cenazesi aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Yeliz G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan Muhammer G'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışma devam ediyor.

Jandarma ekipleri, zanlının olay sonrası kaçtığı motosikleti, yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş buldu.

OLAY

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Zanlı, motosikletiyle olay yerinden kaçmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da sahte para operasyonuOrdu’da sahte para operasyonu
Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyorOsmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor
Ormanlık alandaki arı kovanları kül olduOrmanlık alandaki arı kovanları kül oldu
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ordu cenaze

Ordu Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:44
İkindi
15:57
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.