Ordu'da boşanmak istediği eşinin araçla çarparak ölümüne neden olduğu kadının cenazesi defnedildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanmak istediği kocasının minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu kadının cenazesi toprağa verildi.

İlçede önceki gün akşam saatlerinde İ.P'nin minibüsle çarparak ölümüne yol açtığı eşi Selime P'nin (40) cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Soğukpınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Selime P'nin naaşı, helallik alınmasının ardından Korgan Merkez Camisi avlusuna uğurlandı. Selime P'nin iki oğlu ile babası Bahri Bayrak ve yakınları gözyaşı döktü.

Dört çocuk annesi kadının cenazesi, kılınan namaz sonrası Yukarıpazar Kabristanlığı'nda defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan İ.P, dün nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



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