Ordu’da buğday hasadı

Ordu’da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak anılan siyezin hasadı gerçekleşti. Mesudiye ilçesinde yaklaşık 100 dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, il genelindeki tarım ve hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmek için ilgili kurumlar ve kişilerle iş birliği içerisinde başlattığı çalışmalar sürüyor. Yeni projeler konusunda araştırmalar devam ederken, başlatılan çalışmalar da meyvelerini vermeye başladı. Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan ve Mesudiye ilçesinde 5 ayrı mahallede, 11 üreticiye ait 100 dekar alanda ekilen Siyez buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

100 dekar alanda dikimi yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan siyez buğdayının, bölgede yaygınlaşmasına devam edeceklerini belirtti. Siyez buğdayının yüksek verim özelliğiyle bilindiğini ifade eden Başkan Güler, “İl Tarım Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla, siyez buğdayı yetiştiriciliği için Mart ayında yaptığımız deneme ekimi sonrası ilk hasat gerçekleşti. Mesudiye ilçemizde, 5 ayrı mahallede ikamet eden 11 üreticiye ait 100 dekar alanda, 2 bin 500 kilogram ekim yaptık” dedi.