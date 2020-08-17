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Ordu’da büyükşehir arazilerini üretime açtı

ORDU HABERLERİ  | 17.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ordu’da belediyeye ait atıl durumdaki tarım arazileri üretime açıldı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

Ordu’da belediyeye ait atıl durumdaki tarım arazileri üretime açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Başkan Güler’in talimatıyla başlayan çalışmalara bir yenisi daha eklenerek, belediyeye ait atıl durumdaki tarım arazileri üretime açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi, her geçen gün büyüyerek hem kırsalda yaşayan vatandaşlara hem de örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere yeni umut kapısı oldu. Kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, damızlık koyun, kaz, Pekin ördeği ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin ardından, kesme çiçek sektörüne de destek verdi. Bu kapsamda, Altınordu ilçesinin Şahincili Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait arazi, kesme çiçek üretimine açıldı. Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle başlayan çalışmalar sonrası, Ordu için yeni bir çeşit olan lishianthus çiçeğinin üretimi başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla başlayan çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Atıl durumdaki araziler değerlendirilecek
Yapılan çalışmalarla ülke ve Ordu ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Güler, “Pandemi sürecinde, ülkede tüketilen gıda ürünlerinin yine ülkemizin topraklarında üretilmesinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bunun sonucu olarak tarımsal üretimin artırılması ve atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir farkındalık oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığının önemli çalışmaları arasında yer alan atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi kapsamında Büyükşehir Belediyemize ait olan arazilerden uygun olanların cüz’i bedeller karşılığında tarım amaçlı olarak kullandırılması yoluyla üreten insanlara destek veriyoruz” dedi.

Kesme çiçekle bir ilk gerçekleşti
Kesme çiçek yetiştiriciliğine de destek vermeye başladıklarını ifade eden Başkan Güler, “Örnek çiftçiler aracılığıyla, ilimizde yeni üretim kollarının ortaya çıkarılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, kesme çiçekçilikle uğraşan üreticilere destek vermeye devam ediyoruz. Kesme çiçek üretimi amacıyla Büyükşehir Belediyemize ait Altınordu ilçesi Şahincili mahallesinde bulunan araziyi Ömer Gök isimli çiftçiye kullanım bedeli karşılığında verip, üretime açtık. 1300 metrekare alanda kurulan seralarda ilimiz için yeni bir çeşit olan lishianthus çiçeği yetiştiriliyor” diye konuştu.
Desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden kesme çiçek üreticisi Ömer Gök ise “Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde 40 bin kök olarak dikimini gerçekleştirdiğimiz lishianthus çiçeği hasadına başladık. Aldığımız güzel geri dönüşlerden ve gelirinden ise son derece memnunuz. Yeni türleri deneyerek bu türleri ilimizdeki kesme çiçekçilik sektörüne kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Fatsa
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