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Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda Ramazan Bayramı sessiz geçiyor

ORDU HABERLERİ  | 26.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda Ramazan Bayramı sessiz geçiyor

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Bozulmamış doğasıyla dört mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Çambaşı Yaylası, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.

Kabadüz İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nın her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek "2 bin rakımlı yayla son aylarda en sessiz günlerini yaşıyor." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Çambaşı Yaylası'nın bu Ramazan Bayramı'nı da sessiz geçirdiğini belirten Kaya, yaylada sadece besicilerin olduğunu aktardı.

Kaya, "İnşallah yaşanan bu sürecin ardından vatandaşlarımız ve turistler Çambaşı Yaylası'na gelerek burada mutlu şekilde gezecek, temiz havanın tadını çıkaracaklar. Diledikleri gibi piknik yapabilecekler." diye konuştu.

Kaya, normalleşme süreciyle birlikte yaylada ziyaretçi ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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