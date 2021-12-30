YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

30.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaza yerindeki araçları almaya gelen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kacalı Mahallesi'nde iki aracın çarpıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle olay yerine çekici sevk edildi.

Aynı bölgeden geçen Tuncay Çandır'ın kullandığı 52 AV 600 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "Dur" ikazına uymayarak çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Çandır, ekipler tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan Çandır, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ordu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyeye sevk edildiOrdu'da galeriden çaldıkları araçla İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:46
Öğle
12:36
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Berrin Eczanesi
Altinordu
Cansudere Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Deva Eczanesi
Fatsa
Hayat Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi
Unye
Kuzey Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.