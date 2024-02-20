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Ordu’da cezaevinde yangın: Mahkum ve gardiyanlar dumandan etkilendi

İHA İHA
20.02.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde F Tipi Cezaevinde dün gece çıkan koğuş yangınında 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Ünye F Tipi kapalı cezaevinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle koğuş yangını çıktı. Yangın nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen mahkum ve gardiyanlar ise tedbir amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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