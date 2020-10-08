Ordu'da çiftçilere manda desteği sağlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortak projesi kapsamında Aybastı ilçesindeki çiftçilere manda dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Yaylası'nda düzenlenen manda dağıtım töreninde, 16 yetiştiriciye 2'şer anaç damızlık ve 2'şer malak olmak üzere toplam 64 baş manda dağıtıldığını söyledi.

Daha önce çiftçilere 330 koyun, 4 bin kaz dağıtımı yapıldığını belirten Güler, mandaların üreticilerin geçim ve kalkınmaları için önemli bir kaynak olacağını ifade etti.

Güler, dağıtılan her bir mandanın üreticilere ciddi gelir kazandıracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mandalarımızdan dişi olanları gebe, yani kısa bir süre sonra çoğalacaklar. Bu da çiftçilerimiz için bir avantaj olacak. Dağıtımını yaptığımız mandalarımızla yeni bir sahada üstünlük kazanmış olacağız. Vatandaşlarımız dağıttığımızdan andan itibaren mandaları sağabilecek. Onların etinden, sütünden fazlasıyla faydalanabileceğiz."

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, proje desteklerinden dolayı Güler'e teşekkür ederek, "Ordu olarak tarım ve hayvancılıkta çok şanslıyız çünkü çok saygıdeğer büyüğümüz Mehmet Hilmi Güler her alanda olduğu gibi göreve gibi geldiği günden beri tarım alanında da önemli projelere imza attı." dedi.

Hasan Aksoy ise yıllardır manda yetiştiriciliği yaptığını belirterek, her işte olduğu gibi bu işin de zor yanları olduğunu söyledi.

"Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. Biz buna inanıyoruz, çok çalışıyor ve üretiyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, üretim sırasında kendilerine desteklerinden dolayı Başkan Güler'e teşekkür etti.

