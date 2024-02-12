YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

Ordu'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

AA AA
12.02.2024 13:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir otele ait otoparkta, Ü.Ö. ile otel çalışanlarından E.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otel sahiplerinin yakını olduğu öğrenilen İ.A'nın da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirini darbetti.

Bunun üzerine İ.A'nın tabancayla ateş açması sonucu Ü.Ö. ile otoparktaki aracına bindiği sırada seken kurşunun isabet ettiği İ.T. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin hastanedeki tedavisinin ardından Ü.Ö. ile İ.A ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ve Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye silahlı kavga yaralı

Ordu Namaz Vakitleri 12 Şubat Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:48
İkindi
15:37
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Pazartesi

Cumhuriyet eczanesi
Altinordu
Halk eczanesi
Aybasti
Istanbul eczanesi
Fatsa
Dogan eczanesi
Golkoy
Saglik eczanesi
Altinordu
Hizir eczanesi
Altinordu
Karadeniz eczanesi
Persembe
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.