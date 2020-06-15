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Ordu'da çöken otel inşaatında hayatını kaybeden işçi defnedildi

ORDU HABERLERİ  | 15.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Ordu'da çöken otel inşaatında hayatını kaybeden işçi defnedildi

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Altınordu ilçesinde 8 işçinin yaralandığı olayda hayatını kaybeden Raif Taş'ın cenazesi, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

53 yaşındaki Taş için Kabataş ilçesi Kuzköy Mahallesi'ndeki Kazancılı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Taş'ın cenazesi, aynı mahalledeki Kazancılı aile kabristanlığına defnedildi.

Altınordu ilçesinin Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı devam eden bir otel inşaatında dün, tabliye betonu dökümü esnasında iskele çökmesi meydana gelmişti.

Olayda 1 işçi yaşamını yitirmiş, yaralanan 8 işçi ise tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edilmişti.

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