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Ordu’da Covid-19 tedbirleri toplantısı

ORDU HABERLERİ  | 18.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ordu’da, korona virüs salgınının son günlerde artış eğilimi göstermesi üzerine, kentte alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Vekili Ekrem Ballı, yapılan toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalarda gelinen noktada Ordu’da önümüzdeki bir hafta içerisinde denetimlere ağırlık vererek, salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirleyeceklerini kaydetti.

Ordu’da, korona virüs salgınının son günlerde artış eğilimi göstermesi üzerine, kentte alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Vekili Ekrem Ballı, yapılan toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalarda gelinen noktada Ordu’da önümüzdeki bir hafta içerisinde denetimlere ağırlık vererek, salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirleyeceklerini kaydetti. Ballı, “Mülki amirlerimizin ve diğer sorumlu idari birimlerimizin bizzat katılacağı denetimlerle, salgının kontrol altında tutulması, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayeti konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri, pandemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta boyunca etkin denetim yapılması konularını görüşüp, karara bağlayacağız. İnşallah ülkemizde ve ilimizde salgın azaldığı, minimize olduğu günlere doğru gideriz” diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda “7 gün 7 alan 7 denetim” sloganıyla bir program dahilinde etkinlikler ve denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Planlanan faaliyetlerin, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme, okullarda öğrencilere yönelik farkındalık çalışması, sağlık çalışanlarına yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri, Covid-19 vakası ve temaslılarına yönelik denetim faaliyetleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetleri, restoran, kafe, çay bahçesi, park, bahçe, piknik alanlarına yönelik denetim faaliyetleri şeklinde yapılacağını ifade eden Dr. Kasapoğlu, yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin haftanın her günü devam edeceğini kaydetti.
Toplantıya katılan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de haftanın 7 günü boyunca gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlere yönelik görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.
Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Vekili Ekrem Ballı başkanlığında yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile kurul üyeleri katıldı.

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