Ordu'da DEAŞ operasyonunda 7 yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Ordu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 yabancı uyruklu zanlının Ünye ve Altınordu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şüphelilerden 6'sının adli kontrol şartıyla salıverildiği, Irak uyruklu M.K.A.A'nın tutuklandığı belirtildi.



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