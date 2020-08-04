Ordu’da deniz turu başladı

Ordu’da vatandaşların denizden daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından şehre kazandırılan Şehit Temel Şimşir Gemisi halkın kullanımına sunuldu.

Şehit Temel Şimşir Gemisinin halkın kullanımına açıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun denizle barışmasını sağlamak amacıyla her alanda çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi. Güler, “Bu anlamda denizimizi canlandıracak projeler geliştiriyoruz. Daha öncesinde atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir gemisi Büyükşehir Belediyemizce restore edilmişti. Yapılan çalışmaların ardından modern ve konforlu bir hale getirilen gemiyi halkımızın hizmetine açtık. Turların düzenleneceği gemide vatandaşlarımız deniz keyfini doyasıya yaşayacaklar. Hemşehrilerim bu zamana kadar karadan seyrettiği Ordu’nun güzelliklerini bundan sonra denizden seyretme imkânı bulacak” dedi.

Her gün saat 18.00 ve 20.00’de düzenlenecek turlarla Altınordu sahili boyunca gezinti yapacak olan Şehit Temel Şimşir Gemisi ile vatandaşlar deniz keyfini doyasıya yaşayacak. Vatandaşlar gemi ile Ordu’nun sahilini, manzarasını, plajlarını, doğal koylarını izleyerek bol bol fotoğraf çekme imkânı yakalayacak.



