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Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 16.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları, altıncı gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı günü arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde, denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aramaların altıncı gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, gencin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

Çalışmalar yaklaşık 30 kişi tarafından yürütülürken, bugünkü aramalarda su altı kamerasıyla da tarama yapıldı.

Bölgedeki bazı balıkçı tekneleri de zaman zaman plaja gelerek, arama faaliyetlerine yardımcı oluyor.

Kayıp gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

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