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Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

08.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğun boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve kuzeni hastanede tedavi altına alındı

Ordu'da denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu boğuldu, kardeşi ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi.

Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki plaja yakınlarıyla gelen Gizem (10), kardeşi Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak denize girdi.

Çocukların denizde çırpındığını fark eden çevredekiler, suya atlayarak kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren Kaniye ve kuzeni Umut Çakmak, sudan çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gözden kaybolan Gizem Çakmak'ı arama çalışması başlattı.

Çevredekilerin de desteğiyle bulunan çocuk, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuğu sudan çıkaran Köse Erkan, gazetecilere, Almanya'dan memleketine tatile geldiğini belirterek, "Bugün yüzmeye geldik, yüzecektik ama fazla kalamadık. Daha sonra bağırma sesi, 'İmdat' çağrısı duyduk. Koşarak denize girdim." dedi.

Erkan, önce bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini sandığını ancak sonra üç çocuk gördüğünü anlatarak, "Hatta üçüncü çocuğu sonra fark ettim. İki çocuğu kenara getirdim. Üçüncü çocuğu da gidip almak istedim ama mümkün değildi. Onu almaya gitmek istediğimde de baktım ki gözden kayboldu. Birkaç kere daldım ama göremedim. Kendim de bayağı bitkindim." diye konuştu.

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