Ordu'da denize giren genç kayboldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için denize giren genç kayboldu.

Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, Çaka plajında serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda kaybolan Zencirci için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ile Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat boyunca denizde arama yapan ekipler, sonuç alamadı.

Havanın kararması üzerine ise arama çalışmalarına ara verildi.

