Ordu'da deprem master planı çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesince hazırlanan deprem master planı kapsamında çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, ildeki yapıların geçmişinin bilinmemesi ve ülke genelinde can ve mal kayıplarına sebebiyet veren deprem afetleri sonrası deprem master planı hazırlandı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, il genelinde mevcut yapı rezervlerinin değerlendirilmesi ve incelenmesi için İstanbul Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve Araştırma Görevlisi Dr. Cem Demir ile bir araya geldi.

Alp, belediyenin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, deprem master planı doğrultusunda kent genelinde bulunan riskli binaların belirleneceğini belirterek, "Hocalarımız eşliğinde kent genelinde inceleme yapıp riskli alanları belirleyerek ilimizin binaları hakkında bilgi sahibi olacağız." dedi.

Ordu'da kumsal zemin üzerinde oturulduğunu ifade eden Alp, şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu Fay Hattı da yakınımızdan geçiyor. Ayrıca Mesudiye ilçemiz de birinci dereceden deprem kuşağında yer alıyor. Ordu'nun binaları hakkında bir bilgimiz yok. Beton tesisi olmadan yapılan binalarımız var. İlimizde ve belediyemizde bir envanter, doküman olmadığı için Ordu'daki riskli binaları belirleyeceğiz. Sonrasında ise bu riskli alanlar üzerinden yürüyerek hangi binalara öncelik vermemiz gerektiğini planlayacağız. Bu çalışmayla ilimize faydalı bir iş yapacağımıza inanıyorum."