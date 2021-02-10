YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da deprem master planı çalışmaları başladı

Ordu'da deprem master planı çalışmaları başladı

10.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da deprem master planı çalışmaları başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesince hazırlanan deprem master planı kapsamında çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, ildeki yapıların geçmişinin bilinmemesi ve ülke genelinde can ve mal kayıplarına sebebiyet veren deprem afetleri sonrası deprem master planı hazırlandı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, il genelinde mevcut yapı rezervlerinin değerlendirilmesi ve incelenmesi için İstanbul Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve Araştırma Görevlisi Dr. Cem Demir ile bir araya geldi.

Alp, belediyenin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, deprem master planı doğrultusunda kent genelinde bulunan riskli binaların belirleneceğini belirterek, "Hocalarımız eşliğinde kent genelinde inceleme yapıp riskli alanları belirleyerek ilimizin binaları hakkında bilgi sahibi olacağız." dedi.

Ordu'da kumsal zemin üzerinde oturulduğunu ifade eden Alp, şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu Fay Hattı da yakınımızdan geçiyor. Ayrıca Mesudiye ilçemiz de birinci dereceden deprem kuşağında yer alıyor. Ordu'nun binaları hakkında bir bilgimiz yok. Beton tesisi olmadan yapılan binalarımız var. İlimizde ve belediyemizde bir envanter, doküman olmadığı için Ordu'daki riskli binaları belirleyeceğiz. Sonrasında ise bu riskli alanlar üzerinden yürüyerek hangi binalara öncelik vermemiz gerektiğini planlayacağız. Bu çalışmayla ilimize faydalı bir iş yapacağımıza inanıyorum."

Prof. Dr. İlki ise Ordu'nun, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın illerden biri olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ordu'da da yapı stoku ile ilgili problemler olduğunu kaydeden İlki, şunlar kaydetti:

"Bundan dolayı il genelinde, risklerin ve önceliklerin değerlendirilerek gerekli adımların atılması gerekiyor. Bugüne kadar pek çok hata yapıldı, pek çok 'keşke öyle yapılmasıydı, böyle yapılsaydı' dediğimiz konular oldu. Bu tecrübeler ışığında bu konuya eğilmenin belki de daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Doğru atılması gereken adımları yerinde atıp hızlı ve ekonomik bir şekilde problemin çözümü mümkün olabilecek. Önce kent bazında bir risk analizi yapıp riskli bölgelerimizi, kritik yapılarımızı tespit edip önceliği buralara vererek çözüme gitmekte yarar olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

Ordu Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:48
İkindi
15:36
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Arslan Eczanesi
Altinordu
Berrin Eczanesi
Altinordu
Tuba Eczanesi
Altinordu
Lokman Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Yıldız Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Ahsen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Merkez Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Ordu’da riskli binalar tespit ediliyor

Ordu’da riskli binalar tespit ediliyor

Ordu’da bir haftada 111 araç trafikten men edildi

Ordu’da bir haftada 111 araç trafikten men edildi

Ordu’da arama kararı olan 34 kişi yakalandı

Ordu’da arama kararı olan 34 kişi yakalandı

Kırsal mahallelerdeki okullar dezenfekte ediliyor

Kırsal mahallelerdeki okullar dezenfekte ediliyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinden 2 bin ton bal ihracatı hedefleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.