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Ordu’da din görevlilerinden vefa örneği

ORDU HABERLERİ  | 20.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ordu’da din görevlileri, Vefa Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ordu merkez ve mahallelerinde hizmet yürüten din görevlileri, camilerdeki görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde de görev alıyor.

Ordu’da din görevlileri, Vefa Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ordu merkez ve mahallelerinde hizmet yürüten din görevlileri, camilerdeki görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde de görev alıyor. Korona virüsü (Kovid-19) salgınının Türkiye’de ilk ortaya çıktığı andan itibaren her alanda vatandaşların yanında yer alan din görevlileri, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Görevliler, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vatandaşlara her türlü ihtiyacında maddi olarak da yardım ulaştırıyor. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan din görevlileri, vatandaşların takdirini topluyor.

Din görevlisi ihtiyaç sahibinin tarlasını sürdü
Ordu İl Müftülüğü’nde görev yapan din hizmetleri uzmanı İdris Sağlık, kanser hastası olan bir vatandaşın tarlasını sürdü. Tarım aracı ile hasta vatandaşın fındık tarlasını çapalayan din görevlisi, takdir topladı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, çalışmaları ile vefa grubuna destek çıkan din görevlilerine teşekkür etti.

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