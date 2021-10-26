Ordu'da drift atan sürücü ve yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin lira ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı.

İlçede Sahilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğün konvoyuna katılan 4 adet iş makinesi kara yolunu kapattı.

Bu sırada konvoyda otomobil kullanan M.T. trafiği kapatan iş makinelerinin arasında drift attı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, tespit ettiği 4 ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 liradan 5 bin 356 lira, otomobil sürücüsü M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 14 bin 754 lira ceza kesildi.

