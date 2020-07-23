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Ordu’da düğün, mevlid ve cenaze törenlerine ‘korona’ düzenlemeleri

ORDU HABERLERİ  | 23.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Ordu’da düğün, nişan gibi etkinliklerin 3 saati geçmeyecek nitelikte yapılmasına, mevlid gibi dini törenlerin yapılmamasına, cenaze törenlerinin de az kişiyle yapılmasına karar verildi.İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, mahallelerde veya sokaklarda yapılan gelin alma, kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle 2 saati açık alanlarda yapılacak nitelikte 3 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.Ayrıca mevlit gibi dini törenlerin sosyal mesafe koşullarının sağlanamayacağı kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılmamasına, açık alanlarda yapılacak törenlerde sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulmasına, mümkün olduğu kadar az kişiyle gerçekleştirilmesine ve mümkün olduğunca kısa tutulmasına karar verildi.Hıfzıssıhha Kurulu, kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağı gözönüne alınarak cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, sosyal mesafe ve maske takma konularında kurallara yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ordu’da düğün, nişan gibi etkinliklerin 3 saati geçmeyecek nitelikte yapılmasına, mevlid gibi dini törenlerin yapılmamasına, cenaze törenlerinin de az kişiyle yapılmasına karar verildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, mahallelerde veya sokaklarda yapılan gelin alma, kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle 2 saati açık alanlarda yapılacak nitelikte 3 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.
Ayrıca mevlit gibi dini törenlerin sosyal mesafe koşullarının sağlanamayacağı kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılmamasına, açık alanlarda yapılacak törenlerde sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulmasına, mümkün olduğu kadar az kişiyle gerçekleştirilmesine ve mümkün olduğunca kısa tutulmasına karar verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu, kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağı gözönüne alınarak cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, sosyal mesafe ve maske takma konularında kurallara yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Fatsa
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Unye
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