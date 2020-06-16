Ordu’da duvarlar resimlerle süslendi

Ordu’nun Altınordu ilçesinin önemli arterlerindeki bazı binaların boş duvarları devasa resimlerle süsleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kendi özgün tarzlarını oluşturmuş genç sanatçılar tarafından, ilk etapta üç farklı binanın duvarında uygulanan çalışmalar büyük ilgi gördü.

Binaların boş duvarlarını, günlük hayattan gerçekçi resimlerle süsleyen sanatçılara Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket taktim edildi. Genel Sekreter Coşkun Alp, çalışmaların farklı binalarda da uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

"Sanatı sokağa taşıdık"

Ortaya çıkan çalışmaların şehre ayrı bir renk kattığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “Büyük, boş ve çoğunlukla ürkütücü gözüken sağır bina cepheleri, sanatçılarımızın sihirli dokunuşlarıyla renklendi, hayat buldu. Ordu’nun zaman içinde giderek kaybolan sosyal ve kültürel kimliğini hatırlatacak resimlerle şehrimiz güzelleşti. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler ile ilk etapta üç duvarda uyguladığımız bu çalışmayı sürdürme kararı aldık. Farklı konseptlerdeki çalışmalar binalarımızı süslemeye devam edecek. Sanatı sokağa taşıdık. Kentimiz açık hava resim sergisine dönecek” dedi.

Yaptıkları özgün çalışmalarla duvarları renklendiren sanatçılardan; Turgay Sarıgöl, Emir Aytunç (Max On Duty) ve Emrullah Örünklü (Reach Geblo) ve proje çalışmalarında yer alan Muhammed Ali Zeytin ve Nurullah Örünklü’ye şehrin sokaklarına sağlamış oldukları katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

