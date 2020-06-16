YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da duvarlar resimlerle süslendi

Ordu’da duvarlar resimlerle süslendi

ORDU HABERLERİ  | 16.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinin önemli arterlerindeki bazı binaların boş duvarları devasa resimlerle süsleniyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinin önemli arterlerindeki bazı binaların boş duvarları devasa resimlerle süsleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kendi özgün tarzlarını oluşturmuş genç sanatçılar tarafından, ilk etapta üç farklı binanın duvarında uygulanan çalışmalar büyük ilgi gördü.
Binaların boş duvarlarını, günlük hayattan gerçekçi resimlerle süsleyen sanatçılara Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket taktim edildi. Genel Sekreter Coşkun Alp, çalışmaların farklı binalarda da uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

"Sanatı sokağa taşıdık"
Ortaya çıkan çalışmaların şehre ayrı bir renk kattığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “Büyük, boş ve çoğunlukla ürkütücü gözüken sağır bina cepheleri, sanatçılarımızın sihirli dokunuşlarıyla renklendi, hayat buldu. Ordu’nun zaman içinde giderek kaybolan sosyal ve kültürel kimliğini hatırlatacak resimlerle şehrimiz güzelleşti. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler ile ilk etapta üç duvarda uyguladığımız bu çalışmayı sürdürme kararı aldık. Farklı konseptlerdeki çalışmalar binalarımızı süslemeye devam edecek. Sanatı sokağa taşıdık. Kentimiz açık hava resim sergisine dönecek” dedi.
Yaptıkları özgün çalışmalarla duvarları renklendiren sanatçılardan; Turgay Sarıgöl, Emir Aytunç (Max On Duty) ve Emrullah Örünklü (Reach Geblo) ve proje çalışmalarında yer alan Muhammed Ali Zeytin ve Nurullah Örünklü’ye şehrin sokaklarına sağlamış oldukları katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Ordu Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:10
Yatsı
22:01

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Pınar Eczanesi
Altinordu
Şimşek Eczanesi
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi
Unye
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adli Yıl Başladı

Adli Yıl Başladı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.