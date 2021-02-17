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Ordu’da eğitime bir gün ara verildi

17.02.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü, il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü, il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

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