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Ordu'da eğitime kar engeli

ORDU HABERLERİ  | 11.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Kar Kış Ordu Tatil

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