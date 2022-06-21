Ordu'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran 5 kişi yakalandı

Ordu'da ehliyet sınavına girenlerin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştiren 5 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte ehliyet düzenledikleri, sınava girenlerin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştirerek ehliyet almalarını sağladıkları belirlenen 5 kişiyi takibe aldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri, biyometrik fotoğraflar, sınavda kopya çekme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen ses ve görüntü düzeneği ele geçirildi.

Şüphelilerin, ehliyet sınavını geçemeyen kişilere 4 ile 6 bin lira karşılığında sahte Gürcistan ehliyeti düzenledikleri, sınava girecek kişilerin üzerine ses ve görüntü düzenekleri yerleştirdikleri, bu düzenekle 20 kişinin ehliyet almasını sağladıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si savcılıkça, biri ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

