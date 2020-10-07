YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da elektrikli araç üretildi

Ordu’da elektrikli araç üretildi

ORDU HABERLERİ  | 07.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in bilime verdiği önemin sonucu bir kez daha ortaya çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in bilime verdiği önemin sonucu bir kez daha ortaya çıktı. Ordulu gençlerin özverili çalışması sonucu ilk kez hem elektrikli hem de güneş enerjisiyle çalışan ve çevreci özellik taşıyan araç üretildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin teknoloji şirketi olan Ordu Yazılım Donanım A.Ş’nin (ORYAZ) ürettiği çevre dostu elektrikli aracın prototipi ortaya çıktı. Egzoz gazı olmayan, çevreyi kirletmeyen otomobil, emsallerinden farklı olarak güneş enerjisi ile çalışabiliyor.
Ordu’da bir ilki gerçekleştirerek ORYAZ’ın öncülüğünde elektrikli araç üreten gençlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hedeflerinin prototip tasarımı daha da geliştirerek seri üretime geçmek olduğunu söyledi. Güler, araçları turizm alanlarında kullanabileceklerini belirtti.

Güneş enerjisiyle de şarj oluyor
Başkan Güler, “Arkadaşlarımız amatör şartlarda ama ORYAZ’ın desteği ile bu elektrikli arabayı geliştirdiler. Bu araçları Boztepe’de, sahilde, turistik yerlerde kullanabiliriz. Gürültüsüz, egzoz gazı olmayan çevreci bir araç. Hava kirliliği sorunu yok ve aynı zamanda güneş enerjisi ile de çalışıyor. Kullanımı çok şık ve ekonomik. Sürücü ve üç yolcusu ile birlikte toplam 4 kişi kapasiteli” dedi.
Aracın şu anda prototip aşamasında olduğunu belirten Başkan Güler, “Arkadaşlarımız düşünen, üreten, yarışan Ordu sloganımıza kendileri de bir katkı sağlamış oldular. Bunun tasarımını daha da geliştireceğiz. Bu araç bir prototip. Tek tek elde yapıldı. Şimdi bunun kalıpları ile ilgili bir çalışma olacak. Turistik tesislerde, araç trafiğine kapalı, yayalara açık alanlarda özel misafirlerimizi ve yolcuları taşımak için kullanacağız. Bu çalışmayı teşvik ediyoruz, gayet güzel bir çalışma. Tasarımı konusunda üzerinde biraz daha çalışacağız” diye konuştu.
Başkan Güler, ORYAZ bünyesinde geliştirdikleri bütün çalışmaların ülke geneline ve yurtdışına ihracını gerçekleştirmek suretiyle, Ordu ilinin istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklarını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol

Ordu Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:21
İkindi
15:33
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Ordu Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Acar Eczanesi
Altinordu
Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
Şimşek Eczanesi
Altinordu
Lokman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Pera Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Akgül Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Yamaner Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ordu’da ücretsiz kano kursu hizmete açıldı
Ordu’da ücretsiz kano kursu hizmete açıldı
Karne Heyecanını Yaşayamadı
Karne Heyecanını Yaşayamadı
Bahçeşehir Koleji’nden Karadeniz’de Bir İlk
Bahçeşehir Koleji’nden Karadeniz’de Bir İlk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.