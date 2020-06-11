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Ordu'da Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

ORDU HABERLERİ  | 11.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Ordu'da Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Ordu'da, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi'nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit, düzenlenen programla anıldı.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle geçmiş yıllardaki coşkuyu yaşayamadıklarını belirten Pekpak, "Umarım önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir şekilde programlarımızı gerçekleştiririz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise yaşadıkları bu bölgenin her metrekaresinin şehit kanıyla yoğrulduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de şehitleri anma programının bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi süreci dolayısıyla kısa bir program yapabildikleri için içlerinin biraz buruk olduğunu aktaran Genç, "Bizler bu bayrağı gücümüzün yettiğince dalgalandırmaya devam edeceğiz. 915 yıl önce şehit olan askerlerimizi saygı ile rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'anı Kerim tilavetinin yapıldığı program, okunan dualarla sona erdi.

Aybastı Belediyesinin de destek verdiği etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İlçe Müftüsü Abdullah Salman ve diğer ilgililer katıldı.

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