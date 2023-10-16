YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da eski karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ordu'da eski karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

16.10.2023 13:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ordu'da eski karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim Cumartesi günü Nuriye Mahallesi'nde, eski eşi Yasemin Orhan'ı (29) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Volkan Büyük'ü (29) yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Volkan Büyük, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin market bölümünde alışveriş yapan Yasemin Orhan'a, eski eşi Volkan Büyük tabancayla ateş etmişti. Şüpheli, olayın ardından kaçmış, yaralanan Orhan ise Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Ordu'da eski eşi tarafından tabanca ile vurulan kadın yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldüOsmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
Sahilde Alman turiste taciz şüphelisi tutuklandıSahilde Alman turiste taciz şüphelisi tutuklandı
Artvin’in geleneksel mimarisinin korunması için proje başlatıldıArtvin’in geleneksel mimarisinin korunması için proje başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye

Ordu Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:19
İkindi
15:23
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazartesi

Cansu dere eczanesi
Altinordu
Hayat eczanesi
Aybasti
Çaliskan eczanesi
Fatsa
Öztekin eczanesi
Golkoy
Sifa eczanesi
Korgan
Deva eczanesi
Persembe
Irmak eczanesi
Ulubey
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.