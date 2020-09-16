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Ordu’da eskrim antrenmanları yeniden başladı

ORDU HABERLERİ  | 16.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Altınordu İlçesinde eskrim antrenmanları yeniden başladı.Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Büşra Varol, eskrimin temas gerektiren bir spor değil, herkes rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğunu söyledi.Varol, “Salonda her türlü önlemi alıyoruz.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Altınordu İlçesinde eskrim antrenmanları yeniden başladı.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Büşra Varol, eskrimin temas gerektiren bir spor değil, herkes rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğunu söyledi.
Varol, “Salonda her türlü önlemi alıyoruz. Sporcularımızla uzak duruyoruz. Salona girerken dezenfektan kullanıyoruz. Bu sporu yaparken özellikle pandemi döneminde korkacak bir şey yok. Temas gerektiren bir spor değil” dedi.
Ordu’da 50 eskrim sporcusu olduğunu aktaran Varol, sporcuları 10’ar kişilik gruplarla derslere aldıklarını, salonda dezenfektanlar başta olmak üzere tüm hijyen önlemlerini uyguladıklarını bildirdi.

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