Ordu’da ev yangını: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen iki yaşlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun (73) ve Şevkiye Altıparmakoğlu (75) isimli yaşlı çiftin kaldığı evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumun bildirilmesini üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Evde bulunan ve dumandan etkilenen yaşlılar, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı düşünülürken, soruşturma sürüyor.

