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Ordu'da evin balkonuna çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

09.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da evin balkonuna çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun balkona çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Eskikızılcakese Mahallesi mevkisinde İbrahim İldeş (59) yönetimindeki 06 FL 6026 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyon, yol kenarındaki evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan İldeş, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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