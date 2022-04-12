Ordu'da evinde ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinde ölü bulunan genç kadının cenazesi defnedildi.

Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin (27) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Akkuş ilçesine götürüldü.

Öznur T. için Çökek Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik alındı, burada öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Genç kadının cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

İlçede yaşayan Öznur T'den iki günden beri haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurmuştu. İhbar üzerine 10 Nisan'da adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Öznur T'nin yatağın üzerinde battaniyeye sarılmış cansız bedenini bulmuştu.



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