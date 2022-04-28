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Ordu'da FETÖ davasında 17 sanığa hapis cezası verildi

28.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da FETÖ davasında 17 sanığa hapis cezası verildi

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 33 sanıktan 17'sine, 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 11'i tutuklu 33 sanığın yargılandığı duruşmaya, tutukluların yanı sıra tutuksuz sanıkların bazıları ile yakınları ve avukatlar katıldı.

Sanıklar, önceki savunmalarını yineleyerek, tahliye ve beraat taleplerini iletti.

Mahkeme heyeti, H.T, H.K, M.D. ve S.Y'nin 6 yıl 10 ay 15 gün, C.C, M.C, E.Ş, İ.S, M.G, H.K, G.G, M.A, Z.Ö'nün 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıklardan M.A'ya 3 yıl 1ay 15 gün, A.M'ye 2 yıl 1 ay, U.D. ve S.K'ye 1 yıl 13 ay hapis cezası veren heyet, A.M. ile Z.Ö'nün tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların bulundukları halin devamını, tutuksuz yargılanan 16'sının ise beraatini kararlaştırdı.

- Operasyon ve dava süreci

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti.

Davanın 5 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında, tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 8 kişinin bu dosyadan tefrik edilmesine karar verilmişti. 9 Şubat'taki ikinci duruşmada ise tutuklu 4 sanığın tahliyesi kararlaştırılmıştı.

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