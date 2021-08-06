Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık işlerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan Erkek yönetimindeki 61 FP 613 plakalı minibüs ile Şinasi Akarsu'nun kullandığı 52 ABR 721 plakalı hafif ticari araç, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde çarpıştı.

Kazada, Akarsu ile minibüste bulunan fındık işçileri Nergis Gündoğdu ve Yağmur Günalan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince sevk edildikleri Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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