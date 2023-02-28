YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti: Baba-oğul yaralı

Ordu’da fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti: Baba-oğul yaralı

28.02.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık tüccarları arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Ordu’da fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti: Baba-oğul yaralı

Altınordu’da fındıkçılık yapan Evren Enginyurt(40), Gölköy’de fındıkçılık yapan Yusuf Ziya E.(49) ile Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) bir fındık fabrikasının bahçesine tartıştı. Alacak-verecek meselesinden dolayı çıktığı belirlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Ziya E. üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla baba-oğula birer el ateş etti. Mermilerden biri Sait Enginyurt’un(68) baldırına, diğeri de Evren Enginyurt’un sırtına isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Evren Enginyurt’un durumunun ağır olduğu, babası Sait Enginyurt’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı Yusuf Ziya E. ise olaydan sonra Ordu Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndüOrdu'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibi kente döndü
YSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyaretiYSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyareti
Nazilli’de depremzede çocuklar ile kucaklaştılarNazilli’de depremzede çocuklar ile kucaklaştılar
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:46
İkindi
15:51
Akşam
18:24
Yatsı
19:43
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.