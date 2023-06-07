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Ordu'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

07.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Ordu'daki model bahçelerin etki alanının, 5 yılda yaklaşık 15 bin dekar fındık bahçesine ve 300'den fazla fındık üreticisine ulaştığını söyledi.

Ordu'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

Üner, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ferrero Fındık'ın Türkiye'de fındık sektörünün modernizasyonuna ve değer zincirinin her yönüyle gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım (FFV) sürdürülebilirlik programının Ordu'daki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Model Bahçeler Projesinin Ordu ayağında, FFV saha uzmanlarının kentteki fındık üreticilerine ait 9 model bahçede, etkinliği kanıtlanmış iyi tarım uygulamalarını ve yenilikçi zirai çözümleri uygulamaya koyduğunu anlatan Üner, Ordu'daki model bahçelerin etki alanının, 5 yılda yaklaşık 15 bin dekar fındık bahçesine ve 300'den fazla fındık üreticisine ulaştığını kaydetti.

Ordu'daki fındık üreticilerinin ilgisi ve yeniliğe açık olması sayesinde doğru tarım tekniklerinin yaygınlaştığını vurgulayan Üner, şöyle devam etti:

"Sahada danışmanlık ve eğitim gibi hizmetlerle iyi tarım uygulamalarını üreticilere aktarırken, aynı zamanda en iyi uygulama örneklerini model bahçelerde ortaya koyuyoruz. Üreticiler, sürdürülebilirliği de destekleyen bu uygulamaların somut faydasını bizzat gözlemleme imkanına sahip oluyor. Bu sayede uygulama yaptığımız bahçeler tüm bölgeye örnek oluyorlar. Fındık değer zincirinin gelişmeye devam etmesine katkıda bulunacak dijital imkanları da devreye alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Üner, FFV saha uzmanlarının, model bahçelerde fındık üreticilerine fındık hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, bitki besleme, hasat ve budamaya yönelik eğitim ile uygulama desteği sağladığını dile getirdi.

Üreticilerin bahçelerindeki ihtiyaca odaklanılarak önerilen uygulamalarla bahçe sağlığını iyileştirme, fındığın kalitesini artırma, hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerle pestisit kullanımında azalma, verimli gübre kullanımı, doğru budama ve besleme yöntemleri sayesinde sağlıklı gelişim, hasat gibi uygulamalarda alternatif yöntemlerin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinde azalma gibi faydaların elde edildiğini belirten Üner, "Ordu'nun Gölköy ilçesinde göztaşı uygulaması, Fatsa ilçesinde ise derin budama uygulaması yapılan bahçe alanları yüzde 100'e ulaşırken, gübre ihtiyacının bir kısmının organik gübreden karşılanmasına teşvik edilen bahçe alanları Ünye Aydıntepe'de yüzde 100'e, Altınordu Dedeli'de yüzde 98'e ulaştı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Ordu ferrero

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