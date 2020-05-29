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Ordu’da fiziksel mesafeli cuma namazı

ORDU HABERLERİ  | 29.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu’da uzun bir sürenin ardından mesafeli olarak cuma namazı kılındı.Korona virüs ile mücadele sürecinde, yeterli bahçesi, avlusu ve açık bulunan camilerde bugün uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı.

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu’da uzun bir sürenin ardından mesafeli olarak cuma namazı kılındı.
Korona virüs ile mücadele sürecinde, yeterli bahçesi, avlusu ve açık bulunan camilerde bugün uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, önceden abdest alarak kendileri getirdikleri seccadeler ile camilerin dışarısındaki alanlarda saf tuttu. Cuma namazı öncesi din görevlileri cemaate, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Her cuma namazı öncesi yapılan ‘safları sıklaştıralım’ uyarısı yerine ise ‘sosyal mesafe uyalım’ bilgilendirilmesi yapıldı. Cemaatle birlikte mesafeli olarak kılınan cuma namazında sadece farz eda edilirken, insanlara geriye kalan sünnet namazlarını ise evde kılmaları hususunda bilgilendirme yapıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazının kılınacağı cami çevresi ile diğer alanlarda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfektan dağıtımı da gerçekleştirdi.
Uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılmanın kendilerini duygulandırdığını ifade eden vatandaşlar, kısa süre içerisinde eskisi gibi kalabalık cemaatle camileri dolduracakları günü beklediklerini ifade ettiler.

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