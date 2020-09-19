Ordu’da Gaziler Günü kutlandı

Ordu’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen kutlama programında Ordu Valisi Tuncay Sonel, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen kutlama programına katılan gazilerle tek tek yakından ilgilenerek hatırlarını sordu, bir süre sohbette bulundu.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Her zaman başımızın tacısınız”

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, şöyle konuştu. “19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizce Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e hem gazilik, hem de mareşallik rütbesi verilmiştir. 19 Eylül tarihi, her yıl ülkemizde ’Gaziler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Aramızda, Kıbrıs gazilerimiz, Güneydoğu gazilerimiz bulunuyor. Bu vatan, bu toprak ve rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımız için canını, bedenini seve seve gözünü kırpmadan veren şehit ailelerimizin değerli evlatları ve gazilerimiz, tüm kahramanlarımız sizler sadece yılın belirli gün ve haftalarda değil, yılın her günü bizim başımızın tacısınız”