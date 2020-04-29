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Ordu’da gıda denetimleri artırıldı

ORDU HABERLERİ  | 29.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Ordu’da 2020 yılının ilk 4 ayında yapılan gıda denetimlerinde 25 işletmeye idari para cezası kesildi.Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2020 yılının ilk 4 ayında da 4 bin 200 adet gıda denetiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ordu’da 2020 yılının ilk 4 ayında yapılan gıda denetimlerinde 25 işletmeye idari para cezası kesildi.
Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2020 yılının ilk 4 ayında da 4 bin 200 adet gıda denetiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Yılmaz, "2020 yılının ilk 4 ayı Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ürün bazlı denetim seferberlikleri ve hijyen eğitimleri açısından yoğun geçti. 7 gün 24 saat esasına göre sahada çalışmalar gerçekleştiren ekiplerimiz tarafından 2020 yılında 4 bin 200 adet gıda denetimi yapılmış ve denetimlerin sonucunda toplam 25 işletmeye idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerimiz, vatandaşlarımızın daha güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla devam edecektir" diye konuştu.
Ramazan ayı sebebiyle denetimleri de arttırdıklarını belirten Yılmaz, "Bakanlığımızın en stratejik amaçlarından birisi tüketicilere güvenli gıda sunmaktır. Dünya’da ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler kapsamında bakanlık faaliyetlerimizin ilimizde de özellikle ramazan ayı boyunca aksatılmadan yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilimizde kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan denetim seferberliğine Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki gıda güvenliği, gıda zincirinin her basamağında yapılan etkin kontroller ile sağlanabilir" diye konuştu.

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