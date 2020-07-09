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Ordu’da gıda denetimleri sıklaştı

ORDU HABERLERİ  | 09.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Ordu Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı gıda denetim ekipleri tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 7 bin 547 adet gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ordu Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı gıda denetim ekipleri tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 7 bin 547 adet gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 44 işletmeye idari para cezası uygulandı.
Ordu Tarı Orman İl Müdürü Müdürümüz Kemal Yılmaz, tüketicilerin güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü, özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirtti.
Yılmaz, “İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda denetim ekiplerimiz tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 7 bin 547 adet denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 268 adet numune alındı. Alınan numunelerin gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimlerde tespit edilen insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklar nedeniyle 44 işletmeye idari para cezası uygulandı" dedi.

Ordu’da gıda denetimleri sıklaştı

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