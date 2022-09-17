Ordu'da golbol birinci devre müsabakaları başladı

Golbol 2022 sezonu Erkekler 1 ve 2. Lig ile Kadınlar 1. Lig birinci devre müsabakaları, Ordu'da başladı.

Ordu Valiliği ev sahipliğinde, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen müsabakalara, 28 takım yaklaşık 300 sporcu ile katıldı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu, Atatürk Spor Salonu ve Perşembe Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar, 22 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Maçları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, golbol heyecanının Ordu'da üç spor salonunda başladığını söyledi.

Genç, federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan müsabakaların Ordu'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bizi gururlandırarak adını tarihe yazan, olimpiyat şampiyonu Golbol Milli Takımımızın oyuncuları da burada takımlarda yer alıyor. Dolayısıyla gerçekten üst seviye güzel maçlar oluyor. Orduluları maçları izlemeye davet ediyorum." dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Genç, "Engelli kardeşlerimizin de neler yapabildiğini, neler başarabildiğini bu vesileyle görmüş olacaklar. Çünkü her biri ayrı bir yıldız. Adını Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonalarında duyurmuş yıldızlar. Yıldızları ilimizde ağırlamaktan dolayı da son derece mutluyuz." diye konuştu.

Genç, spor yatırımlarının her geçen gün artarak devam etmesi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ordu'da emek ve destek veren herkese teşekkür etti.

