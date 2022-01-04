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Ordu'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

04.01.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Liseler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üçüncü katında yalnız yaşayan Sami Arıcı'yı (64) göremeyen ve haber alamayan çevredeki komşuları, durumu Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yaşlı adamın şehir dışında iki çocuğu olduğu, çocuklarının yanına gittiği düşünüldüğü için yaklaşık iki aydır çevredeki komşular tarafından görülmediği belirtildi.

Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Arıcı'nın cesedinin çürüdüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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